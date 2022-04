Christophe BERGER

Actuellement chef de produit en jardin, plantes et manufacturé, et animalerie. Pour un groupe de 9 magasins de bricolage et 4 jardineries. Référencement des fournisseurs et des produits, responsabilité des catalogues publicitaires pour les pages jardin et animalerie.



J'ai travaillé de longues années au sein du secteur Jardinerie, en tant que Directeur de magasin, puis responsable d'une base de données commerciales pour plusieurs jardineries, d'un site Internet,

et achats de végétaux d'intérieur et d'extérieur en France, Pays-Bas, Italie, Espagne.



Vous pouvez me suivre sur twitter : @NatureEtVous et Facebook.



J'aime les voyages : Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Californie, New-York, Bali, La Martinique, Ile Maurice, La Réunion, Portugal, Grèce, Amsterdam, Corse, Italie du nord, Autriche, Suisse, régions en France.



Mes compétences :

Informatique : Excel, PAO, traitements de texte

Internet : intérêt pour la communication digitale

Commercial : achat/vente, relation agences pub

Publication d'articles sur Internet à titre privé