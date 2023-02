Anne BROCHEC

Depuis plus de 20 ans dans le domaine de la Formation professionnelle, et plus de 30 ans dans le champ des Ressources Humaines en général, j'ai développé une expertise en ingénierie de formation et pédagogique.

Les différents postes que j'ai occupés, notamment au sein de la CCI de Paris devenue CCI Paris Ile de France depuis janvier 2013, dans des environnements mouvants et complexes, m'ont également permis de développer toute une palette de compétences complémentaires : management de projet, d'équipe, développement de produit, commercial, accompagnement au changement, conseil professionnel...

Ce qui me meut : la satisfaction d'avoir apporté des solutions à mes clients externes comme internes

Ce qui me porte : le travail en équipe, l'élaboration et la réflexion collective, l'innovation, la créativité, partir d'une page blanche...

Ce qui m'importe : l'authenticité, l'honnêteté intellectuelle, le courage...



Mes compétences :

Rédaction

Ressources humaines

Animation de formations

Recrutement

Animation de réunions

Management

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Conduite de projet