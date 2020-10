Dominique POIRIER

Après une expérience réussie en tant que gérant de société dans le domaine de l'enseignement supérieur privé (établissement accueillant plus de 1000 étudiants et cédé courant 2012), j'ai repris en 2013 la société IPSO FACTO. Créé en 2002, IPSO FACTO devenu IPSO Campus forme aux métiers du Sport, de la Sécurité, de la Santé et de l'esthétique dans ses établissements de Lyon, Grenoble et Annecy.



Mes compétences :

Management d'équipes

Management de projet

Marketing

Gestion financière et comptable

Management Général

Gestion

Pédagogie

Commercial

Management