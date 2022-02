Anne BUCHWALDER

Agronome je suis experte en génétique et biotechnologies appliquées au végétal. A travers mes expériences professionnelles jai développé des compétences en gestion de projets, définition de stratégie R&D pour soutenir une vision dentreprise.

Aujourdhui je suis à la recherche de nouveaux défis dans les domaines suivants: création variétale, agronomie, approvisionnement et durabilité des matières premières végétales, cacao, plantes aromatiques médicinales et à parfum.



Mes compétences :

Biotechnologies

Génétique

Semences

leadership development

implementation of the Quality and Safety Hygiene

Team Management

R&D

Sustainable Procurement

Circuit Court

Project Management

Plant tissue Culture > Cell Culture

Continuous Improvement

Managerial Skills

Raw Materials

Teamwork



www.agrinovan.fr