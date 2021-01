Ressources Conseil, accompagne depuis 2007 les directions générales, directions des ressources humaines et directions opérationnelles dans les transformations et choix des modèles d'activité, modèles d'organisation, choix de structures et processus, orchestration des rôles, recherche et sélection des talents.



Compétences : Innovation Management, Change management

Organisational design, Leadership Development, Search & Selection