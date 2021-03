Anne-Charlotte BASSINOT

Votre vie est une carte au trésor...

Chaque petit détail désagréable que vous vivez vient en réalité délivrer un message, un indice. C’est comme la pièce du puzzle. Comme un jeu d’escape game.

Les indices vous permettent de comprendre enfin d’où vous venez et pourquoi votre vie est telle qu’elle est et de transformer enfin ce qui ne vous convient plus.



Le tresor c’est une vie qui va se mettre progressivement, naturellement dans le bon sens : le sens que vous decidez.



Nous travaillons ensemble à partir de ce que vous vivez actuellement :



- douleurs, maladies, symptômes physiques

- conflits relationnels (couple, enfants, parents, professionnels…)

- émotions ou comportements que vous sentez inadaptés, de vous ou des autres

- transition de vie (pro, couple, spirituelle)

- ...



Guidés par les évènements de votre quotidien et le langage de votre corps, nous traversons et évacuons ensemble ces blocages. Vous ressentez alors physiquement le retour de vos ressources intérieures, qui s’installent progressivement.



Le champs des possible s’ouvre, les changements s’opèrent presque à votre insu et vous retrouvez l’harmonie dans les différents domaines de votre vie…



Cest en tout cas mon experience personnelle depuis 7 ans et j’aime vraiment la partager !



Votre vie est une carte au trésor : vos problèmes sont en réalité vos solutions... si si !



Mes compétences :

Thérapie individuelle

Accompagnement au changement

Parentalité

Thérapie de groupe

Accompagnement individuel