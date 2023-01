Anne-Charlotte LATASTE

Bonjour,



Depuis 8 ans, je me passionne pour le monde de l'alimentaire. Chez Nestlé puis Carrefour, j'ai réalisé des missions variées qui m'ont permis d'acquérir une expertise marketing stratégique et opérationnelle.



Femme de projets et passionnée, j'ai le goût du challenge!

Challenges de création ou relance de marque, développement produit, recherche d'innovation, création de chartes graphiques et de packaging, opérations de communication 360, toujours basés sur une connaissance client et orientés résultats.



Mon expertise:

-- > Management de projets

-- > En alimentaire - produits de grande conso et B to B

-- > MDD et Marques nationales

-- > Périmètre France et International

-- > Marketing opérationnel et stratégique

-- > Force de conviction pour atteindre les objectifs

-- > Marchés des aides culinaires pour professionnels, de l'enfant, du bien-être, du snacking et du terroir



Mes compétences :

Gestion de projets

Agroalimentaire

Management transversal

Benchmark

Analyse des performances

Etudes qualitatives et quantitatives

Equity de marque

Développement produit