Anne-Christine Decas GESTALT-THÉRAPIE

Gestalt-thérapeute agréée par le Collège Européen de Gestalt-Thérapie,

superviseure, intervenante en Analyse de la Pratique et formatrice, je reçois en entretiens individuels dans mon cabinet à Valence.

J'interviens également dans les institutions et auprès des professions libérales des secteurs psychothérapie, social, médical et para-médical, en groupe et en individuel pour de l'Analyse de la pratique ou de la Supervision.



Je propose également un accompagnement sur et autour de la voix, et des cours particuliers ou collectifs de Qi Gong.



Mes compétences :

Psychothérapie

Supervision

Analyse de la pratique

Qi Gong et travail vocal