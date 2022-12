Anne Claire CODORNIOU

Après avoir avoir passé près de 5 ans en agence (évènementiel et relations publiques interactives), j'ai créé en mars 2010 ma propre structure : Kalioshka, spécialisée dans les réseaux et medias sociaux (community management, e-RP, création de contenu web).



Assurer aux marques une présence sur les blogs, les mettre en contact avec les créateurs de contenu, organiser des rencontres marques-blogueurs, animer les comptes Facebook et Twitter des marques, mettre en place les stratégies web, former des équipes au community management : les domaines d'intervention de Kalioshka sont variés.



Spécialiste de l'univers féminin, je travaille pour différentes marques de l'univers cosmétique : Vichy, Sanoflore, La Roche-Posay, Roger&Gallet, Garnier, L'Oréal Paris,Gemey Maybelline, Le Club des Créateurs de Beauté, MaBoîteàBeauté, GUM Sunstar, Essie, Transitions ...



