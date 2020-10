Anne-Claire NICOLAS (RONZON)

De double formation franco-allemande en management, jai une forte appétence pour tous les contextes multiculturels. En 20 ans dexpérience professionnelle au sein de lAlliance Renault-Nissan, jai acquis au fur et à mesure de mes missions en France et à létranger une solide expertise de direction ou de pilotage de projets à linternational et daccompagnement du changement, dans les domaines marketing stratégique et opérationnel en lien direct avec les services informatiques.



MANAGER OPERATIONNEL

Animation, coordination, management des participants, dans un contexte multi-culturel, en transversal, sur site et à distance - relationnel adéquat, négociation, gestion des conflits et posture positive, facilitatrice et créatrice de solutions



ORIENTEE RESULTATS

Force de proposition, développement et mise en place de solutions innovantes et de plans d'action concrets pour une optimisation des résultats - objectifs tous réalisés, en mode projet avec le respect des qualité-coûts-délais



AXEE SUR LA SATISFACTION EQUIPES & CLIENTS

Identification des besoins et des leviers de motivation - A tous niveaux siège et filiales : écoute active, analyse et synthèse des besoins, formalisation des processus, communication écrite et orale pertinente pour une sensibilisation et une solide et complète appropriation, développement des compétences métiers, animation des best practices