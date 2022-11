Anne DEMEE-OLIVEAU

Après avoir réalisé mes études de pharmacie entre Rennes I et Paris V, j'ai suivi un master d'Economie et Management des systèmes de santé à l'université Dauphine. Cet enseignement m'a amené à entrer chez Sanofi Aventis pour un stage d'une durée de 9 mois. J'ai complété cette formation par le Diplôme Inter-Universitaire de statistiques appliquées à la biologie (CESAM à Jussieu), spécialisé en évaluation statistique des essais cliniques.



J'ai commencé ma vie professionnelle chez IMS Health (AREMIS Consultants), cabinet de conseil spécialisé en économie de la santé. Après 2 ans de conseil, j'ai rejoint la direction des affaires gouvernementales d'UCB Pharma, où j'ai été en charge des projets d'accès au marché pour tous les médicaments d'UCB (molécules en lancement, en développement et matures) pendant 2 ans et demi. J'ai ensuite rejoint le siège monde à Bruxelles où je suis actuellement Senior Pricing Manager, mon rôle s'étendant de la gestion des prix dans les filiales d'UCB pour les médicaments en épilepsie à la mise en place de strategie de prix et remboursement pour des molécules en développement.



