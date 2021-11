Anne DREZNER

Www.loeiletlaforme.com



J'accompagne les structures, associations, collectivités territoriales, entreprises ou indépendants à trouver leurs propres ressources afin de mieux communiquer et coopérer.



Je suis passionnée par tout ce qui touche à la communication visuelle, écrite, orale, non verbale et par ses interactions dans les relations interpersonnelles et collectives.

Ce qui les empêche, les favorise, ce qui génère de la violence envers soi-même, contre les autres ou du repli, des relations à l'autorité difficiles.



J'aide à (re)créer des liens de coopération et de dialogue, à développer l'autonomie dans des groupes de projet, de formation, par le processus de Thérapie Sociale.



J'aide les indépendants, les créatifs, artistes à travailler leurs obstacles et trouver des pistes de solutions à travers des groupes d'analyses de pratiques professionnelles, des accompagnements en groupe ou individuels.



Pour mes formations et interventions, je suis régulièrement supervisée par l'Institut Charles Rojzman (www.institut-charlesrojzman.com).



J'ai participé à la fondation de l'Association française de thérapie sociale dont j'ai été la secrétaire de 2008 à 2012.

Je suis co-fondatrice de l'Association Européenne des Intervenants en Thérapie Sociale TST®, membre du CA et chargée de la communication (www.intervenant-therapiesociale.org).

Je suis membre de l'Alliance française des designers (AFD).



Mes compétences :

Rigueur, organisation, au service de l'objectif

Écoute, empathie, disponibilité

Communication

Gestion des conflits

Accompagnement collectif