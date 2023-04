Frédéric SORBA

Fondateur et gérant de l'Atelier Alternatif je me consacre à la recherche théâtrale depuis ma sortie de l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes en 1994 (prix Jeune Talent). A la suite de mon aventure de 6 années avec la troupe du TNP Villeurbanne dirigé par Roger Planchon, mon parcours professionnel se transforme et me fait rejoindre le groupe Atis Real puis Science U où je vais occuper pendant 4 années des postes de manager. Cette double expérience m'a permis d’aiguiser ma recherche sur les synergies entre l’art dramatique et le monde de l’entreprise.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Formation

Improvisation

Parole en public

Prise de parole

Prise de parole en public

Théâtre