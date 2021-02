Anne DUC-COOPER

L'alliance de ces deux professions devrait vous surprendre:

- maçonne du Patrimoine

- formatrice et assistante anglais-français



Depuis février 2021, je suis diplômée en Maçonnerie du Bâti Ancien (Titre Professionnel). J'entends compléter mon futur salariat de maçonne avec des missions bilingues.

______________________________________________________________________________

Bâti Ancien



Plutôt qu'un laïus, je vous propose de vous envoyer les photos de mon travail en Occitanie:

- restauration au Domaine de Candie, régie de la Mairie de Toulouse

- restauration d'un autel ayant appartenu à des religieuses

- construction de murs en pierre et briques foraines-galets

- rénovation d'une maison en pierre. Carcassonne



Techniques ancestrales: enduits à la chaux, badigeons au lait de chaux et pigments naturels, arcs surbaissés et en plein cintre, carreaux de sol (tomettes)

______________________________________________________________________________

Activité bilingue



Voici l'avis d'une cliente anglaise lorsque j'étais secrétaire de direction d'un centre de formation:

" Anne is a brilliant ambassador for your training, and I was quickly warmed by her friendly attitude and felt she welcomed and answered all my questions (...) with enthusiasm without leaving out the facts or glossing over the need to put in the hours."



Ce témoignage résume mon contact client : chaleureux et assez direct. J'ai l'esprit d'entreprise et je me réalise dans les métiers de contact.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Anglais English

Formation

Français Langue Etrangère

TEFL (Teaching English as a Foreign Language)

Sabre Travel Network

Microsoft Word, Excel et Access

Internet

PowerPoint

Traduction anglais français

Tourisme. Forfaitiste

Slack

Management

Web design

Thunderbird

Italien (conversations régulières à Toulouse)