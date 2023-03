Anne DUTHOIT-GAVELLE

De formation supérieure en Sciences Economiques, j'ai une solide expérience (14 années) en PME, dans les domaines de la communication et du marketing.



Ma fonction est de valoriser l'image de l'entreprise et de ses produits. Mon sens de la créativité, ma rigueur, mon esprit d'initiative, ma polyvalence me permettent de bien piloter cette mission.



La transversalité de ma fonction m'a permis de mettre en exergue un bon contact humain qui a toujours facilité mes relations avec l'ensemble des intervenants.



Domaines de compétences:



Communication : responsable d'actions internes et externes de l'entreprise

■ Définir la politique de communication entreprise/produit avec la direction

■ Gérer les relations avec les interlocuteurs internes et externes (presse et pouvoirs publics) de l'entreprise

■ Organiser des opérations événementielles et y participer : salons professionnels (France et étranger)

■ Développer l'activité de tourisme industriel

■ Concevoir, rédiger des supports et outils de communication (fiches produits, plaquettes, catalogues, book, signalétique commerciale, journal interne, livret d'accueil, communiqués, dossiers de presse, etc)

■ Réaliser le référencement du site internet (www.haghebaert-fremaux.com)

Actualiser le site (rédaction du contenu et mise en ligne)

■ Gérer les contraintes matérielles et budgétaires (calcul des coûts, négociation fournisseurs, suivi échéances, etc)



Marketing : responsable du développement des gammes

■ Elaborer la politique marketing des produits

■ Créer des outils d'aide à la vente (argumentaires, campagnes promotionnelles, nuanciers de teintes peintures)

■ Créer des étiquettes produits (design graphique, texte, contenu réglementaire)



Connaissances spécifiques

■ Connaissance de la réglementation étiquetage des peintures

■ Supervision du pôle gestion des appels d'offres marchés publics

■ Bonne connaissance de la chaîne graphique



