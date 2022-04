Benoît VASSE

LE METIER de > < vassecommunicant > <



> < ANIMER des événements d'entreprise, des manifestations Grand Public > <

> < ANIMER des équipes. Etre le catalyseur d'idées, être le moteur dynamisant > <



Animer pour attirer l’attention, susciter l’intérêt, capter un auditoire

Animer pour vendre une idée, un service, un produit, convaincre avec enthousiasme

Animer pour informer, rendre compte

Animer pour expliquer, rendre plus simple

Animer pour distraire, laisser une trace émotionnelle

Animer pour révéler les talents, atteindre un objectif



Mes compétences :

Sponsoring sportif

Team building et pratiques coopératives

Organisation de Road-shows

Média training

Interviews

Animation trafic en point de vente

Animation de conventions d'entreprises

Réalisation de produits audiovisuels

Journalisme

Tourisme

Marketing relationnel

Hôtellerie

Evénementiel

CRM

Coaching

Relations publiques et presse