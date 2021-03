Anne-Gaelle NOUMET-VILLEMIANE

Après une thèse (Bourse DGA) en matériaux et métallurgie au sein de l'Office Nationale d'Etudes et de Recherches Aérospatiales, j'ai eu envie de me diriger vers l'industrie automobile.

J'ai été embauchée en Aout 2006 chez Valeo en tant qu'ingénieur métallurgiste.

Depuis janvier 2017, j'ai été nommée senior expert métallurgie et fractographie.

Aujourd'hui, je suis responsable des laboratoires matériaux La Verriere et La Suze pour le product groupe TPT Valeo. Je gère 30 personnes sur 4 poles: Polymères, Chimie-electrochimie, Corrosion-fiabilité, Métallurgie et 5 coordinateurs internationaux.



