Anne GAUDRON

Bonjour,



Je suis toujours à la recherche de missions en conception - rédaction, ouverte à tous projets cinématographiques et piges journalistiques,



Ma formation juridique et publicitaire, mes expériences en agence, chez l'annonceur, en presse écrite, TV et comme scénariste me permettent d'avoir plusieurs cordes à mon arc :



1- Rédactionnel :

J'écris pour tous les supports (print, web, TV, radio), pour différents secteurs (luxe, automobile, marketing, social, sport, art, fooding…), dans différents formats (actualité, magazine, newsletters, brèves, scénarios, reportings, plaquettes, compte rendus…) pour différentes cibles de lectorat (B to B, B to C).

L’ensemble de ces expériences me permet de maîtriser les techniques de rédaction et d'apporter une forte identité textuelle.



2- Conception :

Des idées plein la tête, sensible aux dernières tendances artistiques et un gout prononcé pour le planning me permettent de trouver de bons concepts tout en restant cohérente avec la plateforme des marques et les objectifs du client. Créer le buzz, c'est bien, mais laisser une trace mémorielle recherchée par la marque c'est mieux. Je veille, dans mon travail, à ce que les concepts trouvés s'expriment sur le multicanal qui s'élargit aujourd'hui aux réseaux sociaux tel que facebook du fait du changement qui s'est opéré chez les consommateurs.



3- Traitement des concepts :

Mettre des mots en images ou des mots sur des images. Créer ou renforcer une identité à la fois textuelle et visuelle. Utiliser l'humour, l'émotion, la beauté en restant exigent sur la clareté, la simplicité, la modernité. Trouver le décalage qui apportera une trace mémorielle.





Objectifs :

Intégrer une agence ayant des exigences créatives pour une intense collaboration



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations,



A bientôt



Mes compétences :

Art

Cinéma

Communication

Communication - Marketing

Conception

Conception rédaction

Cosmétique

Design

Écologie

Enseignement

Journalisme

Luxe

Marketing

Publicité

Rédaction

Scénariste

Stratégie