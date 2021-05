Anne-Geneviève LE NOA

De formations techniques, j'ai pu appliquer mes connaissances dans des contextes très variés. Cela va du laboratoire R&D en microbiologie pour l'eau potable, aux eaux industrielles, tours aéro-réfrigérantes en Asie et aux installations en France par le suivi de l'ICPE 2921.

Cela m'a permis de développer des compétences transverses en commercial, gestion de contrat (sous-traitances et interlocuteurs variés), HSE, formation, planification, préparation et réalisation d'audits, en français ou en anglais. Les contextes internationaux sont les bienvenus.