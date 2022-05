Valéry MUSSOT

Bonjour,



Ancien Administrateur Réseaux au sein du Ministère de la Défence (Paris 7ème), je suis actuellement gérant et créateur de la société MW 21 fondée en juillet 2008.



Cette société est spécialisée dans la création et dans la gestion de sites Internet à forte rentabilité. Son positionnement dans le milieu de la publicité et du E-Marketing, lui permettent d'évoluer et d'assurer une croissance certaine pour les années à venir.



Son programme d'investissement interne est basé sur le développement de nouveaux sites internet et relais de diffusion publicitaire, ainsi que par le rachat de sites internet modestes, ayant un réel potentiel de croissance.



Mes compétences :

Internet

Marketing

Web