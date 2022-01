Anne GLACET

Mon DESS de traduction en poche, je pars découvrir le métier de la traduction salariée au Canada. De retour au pays, je deviens traductrice indépendante et travaille de l'anglais et de l'allemand vers le français dans le domaine assez vaste de l'information et de la communication. Je deviens professeure remplaçante d'anglais dans le second degré, puis assistante pédagogique.

Je suis une ancienne membre d'Aprotrad, l'association professionnelle des métiers de la traduction, de la SFT, la Société française des traducteurs, ainsi que du CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise.

Puis je me lance dans le monde de l'écriture. Je rédige trois romans, dont deux sont publiés aux Editions Persée en 2016. Le troisième fait l'unanimité du comité de lecture de mon éditeur. Je suis aujourd'hui à l'écoute d'éventuelles opportunités sur le marché éditorial.



Mes compétences :

Travail Sur PC, Maîtrise Du Pack Office

SDL Trados Studio Freelance Plus 2019