Anne HYEST

- Sophrologue, certification RNCP

Adhère à la Fédération des Ecoles Professionnelles de Sophrologie (FEPS) et à sa Charte d'éthique et de déontologie et au syndicat des sophrologues professionnels (SSP)

- Coach, parcours coaching individuel



Au cabinet :

- accompagnement personnel



Interventions dans le Gard auprès des :

- entreprises : stress - sommeil & vigilance - risques psychosociaux

- organismes de prévention, organismes sociaux : gérer le stress - insertion sociale et professionnelle - développer ses capacités

- établissements scolaires et supérieurs : gérer le stress - examens

- séminaires : séance découverte, relâcher les tensions, réveil corporel



Applications :

- gérer le stress, réguler les émotions, faire baisser l'anxiété,

- améliorer le sommeil,

- supporter les acouphènes et l'hyperacousie,

- renforcer : concentration, attention, adaptation, confiance en soi, estime de soi...

- aborder les examens dans les meilleures conditions



Sept 2019 : le cabinet déménage de Rouen et s'installe au : 11 bis rue de Genève - 30000 Nîmes



Informations sur le site : https://www.ah-sophro-nimes.fr/



Mes compétences :

Risques psychosociaux

Gestion du stress

Accompagnement au changement

Coaching individuel

Sophrologie

Sommeil

Acouphènes, hyperacousie

Préparation aux examens