Anne L'HÉVÉDER

Journal Le Point - service des ventes et de la promotion.

Editions Tallandier - service commercial et administration.

Magazine Littéraire - chargée des relations extérieures et des partenariats, administration.



Education Nationale - Accompagnant d'enfant en situation de handicap : un vrai métier... Et peu de moyen.



. Stimuler et relancer l’intérêt pour les apprentissages, soutenir la motivation

. Accompagner les déplacements en favorisant l’autonomie et le repérage

. Solliciter les connaissances de l’élève, aider à la prise de note

. Inciter l’élève à communiquer, faire respecter les règles de vie scolaire

. Aider l’élève à gérer les émotions, savoir laisser l’élève seul à l’occasion…





Cultivée et l'esprit ouvert, je suis prête à accueillir avec curiosité toute proposition dans le domaine culturel en général et/ou poursuivre mon expérience dans l'accompagnement d'enfant en situation de handicap.





Spécialités : Organisation événementielle,

Développement de partenariats,

Communication écrite/orale,

Accompagnement d'enfants en situation de handicap dans le cadre scolaire.



Formations récentes :



2012/2013 -DAFOR cycle de formations en lien avec l’accompagnement de l’enfant handicapé (60h). Ces axes de formation correspondent à la norme ects et sont validés dans le cadre de la convention avec Paris V pour le cursus « aide à la personne ».



CNAM - Validation en février 2012 de l'unité d'enseignement "Pédagogie de la formation pour adultes",



Formation sur la médiation au CMFM, et formation en juin 2012 sur la Communication Non Violente appliquée à la médiation dans le milieu professionnel,







Bénévolat : Alice Project France http://aliceprojectfrance.com/index.php?mode=article_virtuel&id=113

"ET SI L'ECOLE NOUS AIDAIT A RETROUVER NOTRE HUMANITE ?"



Magnifique manière d'apprendre aux enfants ! Des pistes pour nos ministres de l'Education Nationale ?



Roman paru en mars 2011 chez "l'éditeur en ligne". PLEASED TO MEET YOU

Mes compétences :

À l'écoute des autres

Sérieuse

Empathique