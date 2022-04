Anne L'HOTELLIER

D'une grande rigueur administrative et d'un dynamisme commercial, je suis à la recherche d'un poste d'assistanat sur Cholet. Je possède 15 années d'expérience dans la maitrise des relations commerciales, l’administratif et la gestion des impayés, des litiges, et depuis 4 ans les ressources humaines et la pré-comptabilité.



Organisée, j’ai le sens des priorités qui me sont confiés ; ma capacité et rapidité d’adaptation dans différents secteurs d’activités m’ont permis d’acquérir une grande polyvalence.

Mon dernier poste a été une période très enrichissante et a su développer mon sens des relations humaines. La gestion du travail d’équipes et la réussite de chaque collaborateur au sein de l’entreprise m’a permis aussi de seconder directement le gérant dans la gestion économique et ainsi faire progresser le chiffre d’affaire.

Aujourd’hui, mes capacités me permettent d’intégrer toutes catégories d’entreprises.

Si mon profil correspond à votre projet d'embauche ou celle d'une connaissance, merci de me contacter, je vous ferais parvenir mon CV.



Mes compétences :

dynamique

Organisée

Réactive

Rigueur

Sens de l'initiative