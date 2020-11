Anne LAMBOURG (LAMBOURG)

J'accompagne les personnes et organisations, désireuses de prendre soin d'elles-mêmes et de leurs relations aux autres et au monde dans la sécurité et la liberté.



ORGANISATIONS : Prestations de soutien psychologique (individuel ou collectif), médiation professionnelle (résolution de conflit et facilitation), formation en communication, développement personnel, relationnel et social et coaching pour dirigeants, RH, managers, collaborateurs et/ou équipes.



Selon les situations, ces interventions peuvent s’intégrer dans un cadre de :



>Prise en charge des risques psychosociaux pour accompagner les situations de mal être au travail et/ou de souffrance (médiation, soutien psychologique individuel ou collectif)



>Prévention des risques psychosociaux et qualité de vie au travail pour favoriser, maintenir ou retrouver un équilibre au travail (coaching, médiation, formation)



> Développement des compétences professionnelles, de la mise en place de projet ou de cohésion d’équipe pour accompagner le changement, mouvement permanent de la vie en générale et de la vie en entreprise en particulier (coaching, médiation, formation)





Ambassadrice du changement dans le collectif des Artisans du changement

Partenaire APC Management et intervenante à L’école de la coopération

Engagée avec Psyformed et un parrain, 1 emploi





PARTICULIERS : Soutien psychologique, thérapie, médiation et coaching en exercice libéral : adultes, adolescents, couples et familles







07.82.78.10.01

anne.amediane@gmail.com

www.amediane.fr - www.linkedin.com/in/AnneRobertLambourg



49 rue de la Gourmette - 44300 Nantes

Tram ligne 3, arrêt Sainte Thérèse ou Rond Point de Vannes (5 minutes à pied). Bus C2 et 12, arrêt Américains. Bus 10 et 26, arrêt Casimir Périer. Bus 23, arrêt Rond Point de Rennes. Stationnement gratuit.



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Coaching individuel

Médiation au travail

Animation de formations

Coordination de projets

Evaluation psychotechnique

Conseil en organisation

Résolution des conflits

Gestion du stress

Echanges de pratiques

Analyse de pratiques

Thérapie individuelle