Mes compétences :

Informatique

Accueillir et être à l'écoute des clients

Ouverture et fermeture de magasin

Service après vente

Gestion des litiges

Passage et suivi de commandes

Relation clientèle

Gestion des stocks

Maintien d'un rayon, implantation

Vendre des produits

Relation fournisseurs

Conseil commercial

Rigueur