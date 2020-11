Anne-Laure DAULT

Mes compétences :

Adaptabilité

Audit

Bon relationnel

Dynamisme

Finance

L'engagement

Relationnel

Rigueur

Sens de l'engagement

Bookkeeping

Trésorerie Management

Cash Management

IFRS 9

Taxation

Consolidations

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Capital Expenditures

Internal Audit

International Financial Reporting

US GAAP

Lotus Notes/Domino

Microsoft Office

Microsoft Outlook

SAP

CSP