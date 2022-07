Anne-Laure GAUTHIER

Munie d'un grand sens de la communication et du relationnel, j'aime participer à la vie d’entreprise.



Forte de 10 ans d’ancienneté, j'ai su développer les compétences suivantes :

- Le pilotage de projet d’intégration de données, depuis l’audit des données jusqu’à la mise en place et la mise à jour de l’information.

- la maîtrise d’outils et langages techniques tel que :

• Les systèmes d'informations géographiques (MapInfo, Géoconcept) pour donner une dimension géographique aux données et développer la vision géo-marketing de l’information

• Excel, Access pour formater et répondre aux exigences imposées par une base de données

• SQL, Oracle pour industrialiser et rendre plus rapide l’accès aux données

• HTML, XML pour la récupération de contenus depuis les sites

- Une capacité à être l’interface entre la direction et l’opérationnel (force de proposition)

- Le management d’équipes (de 2 à 10 personnes)



Mes compétences :

autonome

Capacité d'adaptation

Cartographie

dynamique

Management

Marketing

Relations clients

Rigoureuse

