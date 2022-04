Anne-Laure SAINMONT

Janvier 2009-aujourd'hui



Ingénieur Cadre expédition 2x8

Direction approvisionnement

Dispatching commercial GDF SUEZ



-Equilibrage et optimisation du bilan gaz journalier et intra-journalier en Europe



-Garantie du respect des règles d’équilibrage des différents pays (ATR)



-Gestion des aléas physiques du réseau et aléas contractuels



-Contrôle du matching à partir des nominations effectuées par les contreparties auprès des transporteurs et opérateurs



-Elaboration et mise à jour des applicatifs permettant ces opérations



-Collaboration avec une équipe informatique



-Relations diverses à l’internationale (Allemagne et Pays-Bas)



Mes compétences :

Analyser des données

Communiquer

Réactivité

synthetiser

Travailler en groupe