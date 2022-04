Anne-Laure SANTARELLI

Curieuse et tenace, je suis toujours à la recherche d'un défi à relever.

Epanouïe dans le travail, je cherche à accomplir avec succès les tâches que l'on me confie.

Epicurienne au travail comme dans la vie, j'aime travailler en équipe et rendre agréable les activités professionnelles.

A la recherche d'un emploi, je suis ouverte à toutes propositions professionnelles.



Mes compétences :

Adaptation rapide

disponnibilité

rigueur

Contrôle interne