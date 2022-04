Anne-Laure THIER

Relever des challenges, partir en conquête, négocier, vendre, gagner des clients et du chiffre d'affaires ont représenté mon quotidien sur le terrain depuis plus de 10 ans. Motivée et passionnée par le domaine du commercial, je cherche à mettre à profit mes compétences et mon enthousiasme sur un poste sédentaire.

J'ai un goût prononcé pour la qualité du service rendu au client et je cherche à gagner sa confiance. Je souhaite m'investir dans des missions où je peux apporter soutien et complémentarité à une équipe de commerciaux et/ou vendre par téléphone. Je suis dynamique, autonome et pugnace.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Vente

Assistanat commercial

Gestion de la relation client

Internet

Rigueur