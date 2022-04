Anne-Laure THOMAS

J’aide les entreprises à être plus intelligentes, en les accompagnant dans l’identification, la sélection, et l’organisation de leurs savoirs pour les diffuser via les nouvelles technologies en interne et en externe. Pour que le savoir devienne un véritable levier d’action commerciale et d’aide à la prise de décision stratégique. Plus la connaissance est structurée et plus elle circule facilement, meilleures seront les performances de chacun au sein d’une organisation.





N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me confier votre savoir. J'en prendrai soin.



Mes compétences :

Qualité

Pédagogie

Formation

E-learning

Ecriture