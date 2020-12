Ndèye Tacko DIEYE

Mordue de mots percutants, de la formule qui claque et des scénarii captivants, je suis passionnée par la recherche de l'innovation à travers la créativité pertinente.



La communication mon métier?

-Mieux encore, ma passion!!



Je suis diplômée d'INSEEC Business School-Paris, avec une spécialisation en communication Cross Media. Je recherche un poste de chef de projet en agence ou chez l'annonceur qui me permettra d'exprimer ma vision intégrée des outils Marketing-communication, ma polyvalence, ma proactivité au profit de la rentabilité de son activité et de la valorisation de son image de marque.



Mes compétences :

Publicité

Relations publiques

Réseaux sociaux

Marketing

Sémiologie

Event manager

Télécoms

Community management

Communication 360°

EPub

Brand content

Evénementiel

CRM

SEO

Digital

SEM