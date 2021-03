Corinne Aubremaire, Sophrologue et Praticienne en Hypnose Ericksonienne : www.corinneals-sophrologue.fr

Sophrologie profondément humaniste et selon les fondements d'Alfonso Caycedo dans le respect de ses valeurs.



Mes rencontres avec des professionnels dans le domaine médical - notamment confrontée au handicap pendant plusieurs années - m'ont finalement menée sur le chemin de la Sophrologie ; un enseignement reçu selon les fondements d'Alfonso Caycedo et dans le respect de ses valeurs. Puis, je suis également formée à l'hypnose Ericksonienne, souhaitant aller plus loin dans ma connaissance et expérience.

Mon objectif est de vous accompagner avec bienveillance et sincérité.

Le handicap, invisible ou pas (HP, DYS, AUTISME, TED, TDAH), est une cause qui me tient à cœur, ainsi que l'accompagnement des aidants.