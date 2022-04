Aimant relever des challenges et mener à bien des projets, je suis sans cesse à la recherche de nouvelles tendances produits et web.



Spécialisations : management de projets, web-marketing, anaylse et optimisation des ventes, développement de collections, analyse et strategie produit, strategie web .



Mes compétences :

Management de projets

Design

Web-marketing

Optimisation des ventes