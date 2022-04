Anne-Laure TOURTOULOU

De nature dynamique et désireuse de partager des idées nouvelles, j'avais envie d'un métier "qui bouge".



Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai intégré le programme Bachelor du groupe Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse. Une formation riche et variée afin de découvrir les métiers de la finance, du marketing et du management. Une expatriation en seconde année, ainsi qu'une troisième année intégralement suivie en anglais, m'ont permis d'acquérir un bon niveau dans cette langue indispensable dans ma vie personnelle et professionnelle.



Diplômée de ma licence, il manquait une corde à mon arc, la communication. C'est pourquoi j'ai intégré l'European Communication School, pour y effectuer un master en Stratégies de communication.



Deux ans plus tard, j'ai effectué dix mois de stage en tant que Chargée de communication junior, au sein de la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées. Cette entreprise affiche des résultats honorables, Une riche expérience qui me permet aujourd'hui de certifier mon professionnalisme et mes connaissances en communication.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi, en tant que Chargée de communication ou commerciale, en CDD ou CDI, en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussilon, Aquitaine, Provence Alpes Côte d'Azur et Ile de France.