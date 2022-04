Anne Laure TOUZAC

Prés de 6 ans d'expérience dans le conseil et la communication.



Ma double compétence Ingénieur agro et Communication me permet de bien comprendre les enjeux et problématiques des annonceurs agroalimentaires.



Dynamique, créative et aimant travailler en équipe, je cherche à m'enrichir toujours plus et à apprendre de tout et des autres !



Mes compétences :



> Stratégie de communication/marketing/RSE



> Gestion de projet print/digital/web

Maitrise de la chaine graphique

Définition et suivi budgétaire

Négociation fournisseurs et clients

Pilotage des équipes/Planning



> Gestion de projet évènementiel

Organisation, mise en place et participation

Gestion des équipes



> Conception/rédaction et structuration

Supports de com

Zooning et arborescence de site

Argumentaire commercial



> Management

Encadrement de chef de projet et stagiaires



Mes compétences :

Autonomie

Pragmatisme

Management d'équipe

Veille marketing, communication, produits

Veille scientifique

Analyse nutritionnelle

Brief créatif

Négociation commerciale

Gestion de budgets

Relation client

Adaptation

Gestion de projets