Anne-Laure VERGNAUD

Profil international parlant 5 langues, je suis à la fois une RH de terrain proche du business et une RH d’accompagnement de transformation organisationnelle. Chez Dassault Systèmes j’ai travaillé sur 3 axes stratégiques, les enjeux RH de la diversification et de la croissance, le plan de réduction des coûts en diminuant le turnover et l’absentéisme et l’accompagnement des managers. Chez Alexion, dans un contexte de très forte croissance de 5 à 250 personnes en 5 ans, j’ai mis en place et fait évoluer les process RH, j’ai développé le sens du service client et optimisé la performance des managers . Aujourd’hui je recherche le même type de responsabilité sur une BU ou une PME orientée qui s’internationalise.



Mes compétences :

Droit du travail

Gestion de projet

GPEC

Ressources humaines

Paie

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Relations sociales

Formation

SIRH