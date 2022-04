Anne-Laure VINCENT

Revenue depuis peu dans ma région d'origine après 8 ans passés sur Paris, je recherche un emploi de négociatrice en immobilier sur les secteurs des Bouches du Rhône et du Vaucluse.



Mon expérience professionnelle au sein du groupe Foncia m'a permis d'acquérir de solides connaissances techniques et juridiques sur la transaction et location d’appartements et de maisons individuelles, ainsi que les bases du métier : la rigueur, l'autonomie et la bonne appréhension de la psychologie de chaque client.



Très dynamique, motivée et disposant d'une grande aisance commerciale, j'aime la diversité des tâches, le travail en équipe, tout en étant autonome, disponible et organisée. Je sais prendre des initiatives pour atteindre les objectifs fixés.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe Photoshop