Anne-Laure VOIRET

Sérieuse, motivée et polyvalente...

Je viens d'obtenir mon diplôme dans le design d'espace et je recherche un emploi où je pourrai exprimer mes connaissances et ma créativité sur des projets concrets afin de répondre au mieux aux besoins des clients.

Ayant le désir d'évoluer rapidement, je souhaite mettre mon dynamisme et mon adaptabilitée au service d'une agence très présente sur le marché actuel. Je cherche à progresser et à m'expérimenter en intégrant une équipe de travail pluridisciplinaire. Je suis réellement motivée pour réussir dans ce métier.

De plus, le poste que j'occupe actuellement, en attendant de trouver un travail dans mon domaine, me permet d'être en contact direct avec une clientèle de professionnel, ce qui m'a permis en quelques mois de prendre plus d'assurance dans le monde professionnel.





Mes compétences :

Dessin technique

Design produit

AutoCAD

Image de synthèse

HTML

Communication visuelle

Travail en équipe

CAO

Gestion de la relation client

Artlantis

Microsoft Office

Lecture de plan

Cahier des charges

PAO

DAO

Histoire de l'art

Graphisme

Urbanisme

Dessin

Aménagements paysagers

Architecture d'intérieur

Adobe Creative Suite 6

Arts plastiques

Gestion de projet

Google Sketchup

3D Studio Max