Anne-Laure WALTER

Anne Laure, 26 ans, passionnée par les rencontres, les sorties culturelles, la communication, le marketing et les relations humaines...



Elle passe 2 ans en agence de communication 360 degrés ou elle commence en tant qu'office manager, puis chef de projet événementiel junior.

Bien entouré par une équipe très pro, formatrice et polyvalente !



Elle choisi d'aller chez l'annonceur, pour voir l'envers du décor et passe 13 mois en alternance chez BNP PARIBAS CORTAL CONSORS, au sein du marketing relationnel et événementiel avec une super équipe!



Ses missions :

Appui marketing événementiel avec l'organisation de webconférences, salons, parrainage.

Appui marketing relationnel: mailing, emailing, newsletter.



Elle sait que rester dans la com' et le market, le digital et l'événementiel, c'est trop chouette, mais ça demande une expérience terrain...



Depuis septembre, elle travaille dans un écosystème super chouette, "le temple de l'innovation" au NUMA !

Au sein de l'équipe SchooLab qui développe et travaille sur divers programmes :

-- > étudiants : création d'un produit innovant, pluridisciplinarité dans l'éducation

-- > SchooLab starter : hébergement de start up étudiante,

-- > international : développement de hackaton et sprint pour des sociétés à portée international



Mes compétences :

International

Marketing

Chargé de communication

Digital marketing

Digital strategy