Anne Laure WATINE

COMPETENCES



MANAGEMENT ET PILOTAGE D'ETABLISSEMENT

Management d'équipe et gestion de projets

Gestion de crise et des conflits

Supervision des réunions de pilotages (CODIR et COPIL)

Suivi des instances de l'établissement (CLIN CLAN CLUD CRUQ COMEDIMS CME) et des groupes de travail

Gestion des relations avec l'ARS, la FHP et la HAS

Conduite et supervision d'audits

Elaboration du budget et suivi financier

Elaboration de cahiers des charges

Organisation et Réorganisation des services et des circuits (circuit administratif du patient, circuit du médicament, circuit de la prise en charge du patient...)



QUALITE

Inscription de la démarche qualité dans la culture de l'établissement

Pilotage de groupes de travail



RH

Application du droit social

Supervision et refonte des plannings

Création et suivi du plan de formations

Supervision de la paie



SECTEURS D’ACTIVITÉS

cliniques SSR, MCO et psychiatrie



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Management d'équipe

Ressources humaines

Santé