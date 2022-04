Anne-Laure ZILBER

Vétérinaire spécialisé en infectiologie sur modèle animal et membre de comité d'éthique, je gère des projets R&D de manière structurée dans le temps imparti en appliquant les nouvelles directives européennes en lien avec la santé et le bien-être animal.

Je suis à l'écoute d'opportunité de poste de vétérinaire gestionnaire d'animalerie R&D dans une société ayant pour valeur la santé et le bien-être animal.



Mes compétences :

Microsoft Office

Expérimentation animale

Histologie

Gestion de projet

Biostatistique

Médecine Vétérinaire

Microbiologie

Gestion budgétaire