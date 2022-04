Aurélie BUISSON

A l'écoute du marché de l'emploi dans le secteur de l'industrie

Je ne suis pas intéressée par les société de prestations de service - à la recherche d'un contrat à temps plein en CDI



De formation supérieure scientifique (Master 2 Biologie Santé, spécialisation microbiologie-immunologie), j'ai développé un fort esprit qualité au sein de Sanofi Pasteur durant plus de 5 ans en travaillant notamment dans le respect des BPF et des normes qualité liées à l'environnement pharmaceutique pour lequel je connais bien les exigences associées.



Rigoureuse et organisée, je sais travailler de façon autonome tout en alliant un fort esprit d’équipe et de collaboration.

D’un naturel sociable et à l’aise à l’oral, je possède un bon relationnel associée à une forte adaptabilité.



Mes expériences professionnelles m'ont permis de diriger des projets de manière efficace en termes de planification, réalisation des études, résolutions des problèmes, ainsi que par la rédaction de toute la documentation projet. Cela m'a également permis de développer des compétences en termes de transversalité et de coordination de projets.



Curieuse et dynamique, je souhaiterais intégrer un poste motivant et dynamique me permettant d'apporter l'expertise scientifique acquise au travers de mon expérience professionnelle et apprendre davantage des nouveaux projets qui me seront confiés.

Je suis à l'écoute de propositions professionnelles qui correspondraient à mon profil.

Je suis intéressée par des projets qui me permettraient d'allier le côté technique et opérationnel en étant proche du terrain ainsi que le côté gestion de projets afin d'appréhender au mieux les activités qui me seront confiés.

Je recherche à développer mes compétences et à avoir des objectifs concrets dans des projets pharmaceutiques ou agroalimentaire



Mes compétences :

Microbiologie

Biologie cellulaire

Immunologie

Expérimentation animale

Culture cellulaire

Biologie moléculaire

eDOC

SAP PP BD

SAP

Microsoft Project