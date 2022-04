Anne Laure ZIVANOVIC

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



J'ai déjà lancé ma propre entreprise dans la négociation et le nettoyage automobile. Je m'occupais de l'achat et de la vente des voitures, de tout le côté administratif lié aux achats/ventes, des SAV clients, de la facturation, de la saisie comptable sur ciel compta.....

J'ai été responsable de 4 rayons pour un dépôt vente d'occasions La Trocante, et je m'occupais également de la partie administrative et comptable. Ensuite, j'ai pris un poste chez Accenture, pour assister l'équipe qui s'occupait de la conduite du changement à l'EPR.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Vente

Gestion administrative

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Entreprise Content Management

Documentum

Ciel Compta

Adobe Photoshop