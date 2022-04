Anne LAVOREL

Je propose de créer des jardins harmonieux, vivants, à la fois dynamisants et apaisants, où l'on perçoit des mouvements, des couleurs, les saisons, de la gaieté... Des jardins où chaque plante s'épanouit dans l'espace qui lui convient.

Le jardin, cette parcelle de terre dont on est responsable, devient un espace de ressourcement et de création.

Conception, réalisation, accompagnement, entretien et soins, la participation du client, intellectuelle et manuelle est possible, souhaitée et souhaitable.



Sites :

- principal : annelavorel.com

- animations : annelavorel.blogspot.fr

- accompagnement : accompagnementaujardin.fr



Mes compétences :

Paysagiste - Eco-conception