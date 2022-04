Anne LAZOU

Etre force de proposition dans l'élaboration de solutions stratégiques media innovantes toujours dans une recherche de ROI.

Analyser et valoriser les données , suivre le ROI et les différents indicateurs de performances

Coordonner les actions de communication entre les différents canaux & leviers pour accroitre l'efficacité de l'activation media

Mettre à profit mon expertise media au service d'une entreprise dynamique.

Face à un environnement concurrentiel agressif, il est primordial de s'entourer de collaborateurs performants.



Mes compétences :

Respecter les budgets et délais impartis

Mener une réflexion stratégique

Réaliser les campagnes de publicité

Gérer plusieurs projets simultanément

Présenter la recommandation

Travail en interface en interne et prestataires

Construction et pilotage du plan de communication