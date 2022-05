Patrice LOGEAIS

Responsable Grands Comptes Région chez Majencia , leader français du mobilier de bureau et créateur d'espaces durables.

J'effectue le suivi et la mise en place des accords nationaux , en élaborant les plans d'actions régionaux sur la Région NORD NORD EST ( Haute et Basse Normandie,Nord Pas de Calais , Picardie, Champagne Ardenne, Lorraine, Alsace et Franche Comté).

J'assure l'interface entre les Grands Comptes Nationaux Centraux et le réseau commercial.

Je suis le garant de la stratégie de Majencia sur les Grands Comptes de la région.



Mes compétences :

Connaissance des Marchés Publics et du Servic

Connaissance du marché

Autonome et responsable

Engagement .entreprise

Team building

Animation commerciale

Animation de réunions

Gestion de la relation client