Ma formation en JAVA JEE et en management digital me permettent de travailler à la fois sur du front et du back-end.



Lors de mes dernières expériences, j'ai évolué rapidement de Testeur à QA Test Lead. Dorénavant, je souhaite continuer cette progression vers un poste d'AMOA / PO / Chef de projet digital.



Recherche un poste à Grenoble.



Mes compétences :

Word – Excel – Powerpoint

Photoshop / Illustrator / Indesign

Gestion de projet

Emailing

Méthode agile

Webmarketing

Wordpress

Mailchimp

JAHIA

Google analytics

HP Quality Center

Google Adwords

Redmine

Jira

HTML 5