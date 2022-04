Actuellement en poste dans le domaine du médical à mi-temps. De formation BTS Management des Unités Commerciales et secrétariat médico-social avec le CNED de Lyon, je suis polyvalente, dynamique et souriante, aimant les challenge, je suis prête à relever les défis en étant déterminée à apprendre davantage.

Je suis prenante aux postes proposés.



Mes compétences :

Encaissements et décaissements

Vente

Backoffice

Anglais

Clic'vet

eLISA

Radio +

Stétho